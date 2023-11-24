24 ноября 2023, 12:40
Дорожные службы Ленобласти очистили почти 15 тысяч километров трасс от снега за сутки
В Ленобласти дорожные службы за сутки расчистили 15 тысяч километров местных трасс от снегопада. Всего на дорогах задействовано более 500 единиц техники, написала Neva.Today.
Как рассказали в пресс-службе Ленинградской области, специалисты работают в круглосуточном режиме.
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В пятницу, 24 ноября, в регионе ожидаются морозы и осадки в виде снега.
Ленинградская область
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