Общество 24 ноября 2023, 12:40 Дорожные службы Ленобласти очистили почти 15 тысяч километров трасс от снега за сутки

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В Ленобласти дорожные службы за сутки расчистили 15 тысяч километров местных трасс от снегопада. Всего на дорогах задействовано более 500 единиц техники, написала Neva.Today.

Как рассказали в пресс-службе Ленинградской области, специалисты работают в круглосуточном режиме.

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В пятницу, 24 ноября, в регионе ожидаются морозы и осадки в виде снега.