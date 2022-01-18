Дорожники предложили изменить правила ремонта автомагистралей

Компания «Объединенные системы сбора платы» предложила ввести поправки в ГОСТ 58350, касающиеся ремонта автомагистралей. Как сообщил «Коммерсант», дорожники предложили заменить прямоугольные указатели с диагональными полосами, необходимые при проведении ремонта, на пластиковые конусы.

Также благодаря поправкам дорожные службы смогут не использовать временную разметку для ремонта при минусовых температурах. Пластиковые красные конусы помогут водителям понимать временную траекторию для движения по ремонтируемому участку в дневное время суток.

Запрет на использование конусов несет риски для жизни и здоровья рабочих, которые расстанавливают указатели по проезжей части.

«Времени на расстановку пластин затрачивается вдвое больше, конусы же можно расставлять на проезжую часть прямо из кузова движущейся машины», — объяснил директор ОССП по эксплуатации дороги М11 Загид Салехов.

Сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин раскритиковал предложение дорожников. Он заявил, что указатели, в отличие от конусов, имеют утяжелители, что не дает им упасть от ветра и создать на дороге аварийную ситуацию.