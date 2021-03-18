«Дорогу в рай» обнаружили пользователи сервиса Google Maps

Пользователи картографического сервиса Google Maps утверждают, что нашли дорогу в рай. Шоссе, которое «не имеет конца», находится в американском штате Аризона.

Снимки необычного шоссе опубликовали пользователи Reddit. Об их находке написало издание The Daily Star. На опубликованном фото невозможно рассмотреть ничего, кроме дороги и голубого неба.

«Это дорога в рай?» — написал один из пользователей Reddit.

С ним согласились другие подписчики, один из которых пошутил, что на предыдущих фото можно увидеть Майкла Лэндона, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Шоссе в рай». Актер умер в 1991 году.

Среди подписчиков были и скептики. Они попытались понять, почему на фотографии практически ничего невозможно разглядеть. Один из них предположил, что белый свет по бокам дороги исходит от снега, а снимок выглядит нереалистично из-за сбоя камеры, например, нарушения баланса белого.

Японские подписчики смогли разгадать тайну симпатичной мотогонщицы с помощью фото. На одном из снимков в отражении бокового зеркала мотоцикла на них смотрел 50-летний мужчина, а не красотка-байкерша.