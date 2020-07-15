Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик побывал на месте разрушения проезжей части около деревни Хорошилово Можайского района. В ночь на 15 июля река снесла дорогу — уровень воды резко поднялся из-за обильных осадков.

Алексей Гержик сообщил, что паводок отрезал от внешнего мира два населенных пункта, деревню и четыре СНТ. Он рассказал, что работы по восстановлению транспортной доступности уже ведут — в той мере, в которой позволяет разбушевавшаяся стихия.

«Речка Протва настолько подняла свой уровень, что сейчас восстановительные работы невозможны. Сейчас мы обустраиваем пешеходный мост, чтобы население могло передвигаться», — сообщил Алексей Гержик.

Он отметил, что рабочие уже обследовали дорогу, которая удлиняет путь на 1,5 км. Сейчас там насыпают песок и щебень — это позволит проехать легковым автомобилям. Глава Можайска организует автобусное сообщение до этого места.

Сегодня мы закончим работы по отсыпке, завтра с утра она будет открыта для движения. Думаю, через день-два вода спадет, и мы приступим к восстановлению дороги Алексей Гержик.

Ранее уже сообщалось, что из-за сильных дождей и последующего паводка жители около тысячи домов в поселках Можайского района лишились возможности выехать из населенных пунктов. Вода повредила участок от Баулино до Бабаево.