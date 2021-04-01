Дорогу в Ленобласти затопило из-за любителей уток

В Ленинградской области любители диких уток устроили настоящий потоп. Они перекрыли трубу под дорогой, и вода из реки пошла на близлежащие участки. Утиный бассейн пришлось разобрать дорожным службам.

Затор водопропускной трубы под дорогой Аннино — Разбегаево устроили предприимчивые жители деревни Рюмки Ломоносовского района. Об этом рассказал представитель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Филипп Моралов.

Трубу перекрыли деревянным поддоном, который не давал реке Кикенке свободно проходить. Для надежности к конструкции добавили металлический прут — прикрутили его сверху, чтобы защитить от ветра и течения.

«Запруда для уток быстро переполнилась водой, которая стала подтапливать наиболее близкие к реке участки», — заметил Моралов.

На место происшествия прибыли сотрудники Гатчинского ДРСУ. Специалисты убрали поддон и мусор, который задерживал воду для утиного бассейна. В комитете выразили надежду, что впредь люди будут более осмотрительными.

Потоп на дороге в Ленобласти из-за уток

В конце прошлого года «Ленавтодор» получил положительное заключение экспертизы на проведение полного капремонта дороги Аннино — Разбегаево: будет расширена проезжая часть, появятся дополнительные тротуары, пешеходные дорожки, новые остановки с павильонами и искусственное освещение.