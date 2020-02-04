Дорогу в аэропорт Норильска перекрыли из-за ветра до 28 м/сек

В Норильске всегда дует крепкий ветер, но этой зимой ситуация практически вышла из-под контроля. К норильскому аэропорту сейчас не подъехать: трассу перекрыли из-за порывов до 28 метров в секунду.

«По решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического», — приводит РИА «Новости» текст сообщения мэрии Норильска.

В городской управе также добавили, что спецрейсы автобусов для авиапассажиров будут организовывать по прилету лайнеров в аэропорт.

Как рассказали в пресс-службе городской управы, школьники, которые учатся во вторую смену, могут из-за непогоды не приходить на занятия. От уроков решили освободить всех, даже старшеклассников.

Снег и ветер бушуют в Норильске уже не первый день. Во вторник, 4 февраля, в городе до -21 градуса. Ветер юго-восточный до 11 метров в секунду. Ненастье отступит к середине недели: в четверг, 6 февраля, потеплеет до -7 градусов, а уже 7 февраля стихнет ветер.