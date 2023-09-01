Общество 01 сентября 2023, 14:31 Дорогу Уссурийск — Борисовка восстановили после циклона в Приморье

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Дорожные службы восстановили транспортное движение по трассе Уссурийск — Борисовка после циклона с мощными дождями в Приморском крае. Об этом сообщил сайт «Восток-медиа».

Специалисты направили все силы на то, чтобы ликвидировать последствия разрушений, вызванных непогодой. Тайфуны и сильные ливни в регионе размыли дороги и повредили мосты.

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Отмечается, что аварийные службы засыпали камнями участок дороги Уссурийск — Борисовка, теперь машины могут свободно там проезжать.