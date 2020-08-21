Дорогу у мэрии Кургана перекроют из-за коммунальной аварии

Этот перекресток расположен рядом со зданиями областного правительства и мэрии. Постановление о приостановке движения подписала администрация Кургана.

Ремонтные работы пройдут 23 августа, с 08:00, до 26 августа, 20:00. Асфальтовое покрытие восстановят до конца месяца.

Авария произошла на водопроводе по улице Гоголя, у дома № 44. Из-за ремонтных работ отключат воду по адресам: улица Гоголя, дома № 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38Б, 39Б, 44, 56, 61, а также в теплопункте № 50 на улице Гоголя, дом № 38. Ее не будет 23 августа, с 08:00 до 21:00.