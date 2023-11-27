27 ноября 2023, 12:32
Дорогу разворотило. Появились фото последствий шторма в крымском поселке Морское
Появились фото последствий шторма в крымском поселке Морское
В распоряжении «360» оказались фотографии из поселка Морское в Крыму, сделанные после шторма. Асфальт возле моря разворотило, в кадр также попали обломки конструкций — возможно, крыши прибрежного здания.
Песок на фотографиях выглядит мокрым на много метров от воды.
Поселок Морское расположен в 18 километрах от Судака в сторону Алушты.
Шторм в Крыму в ночь на 27 ноября достиг небывалых масштабов и нанес очень большой ущерб. Его точный размер сейчас оценивается. Четыре человека пострадали, а еще один, житель Судака, погиб — его унесло волной, когда он спустился к морю полюбоваться стихией.
Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 километров в час. Без электричества остались более 400 тысяч местных жителей.
В Крыму объявили режим ЧС «в связи с нарушением жизнедеятельности населения». Сегодняшний день, 27 ноября, сделали выходным.
Циклон уже покинул территорию Крыма и Краснодарского края, и погода постепенно нормализуется.
Крым
Шторм
Реклама
Реклама