Эксклюзив 27 ноября 2023, 12:32 Дорогу разворотило. Появились фото последствий шторма в крымском поселке Морское Появились фото последствий шторма в крымском поселке Морское Телеканал «360»

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В распоряжении «360» оказались фотографии из поселка Морское в Крыму, сделанные после шторма. Асфальт возле моря разворотило, в кадр также попали обломки конструкций — возможно, крыши прибрежного здания.

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Песок на фотографиях выглядит мокрым на много метров от воды.

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Поселок Морское расположен в 18 километрах от Судака в сторону Алушты.

Шторм в Крыму в ночь на 27 ноября достиг небывалых масштабов и нанес очень большой ущерб. Его точный размер сейчас оценивается. Четыре человека пострадали, а еще один, житель Судака, погиб — его унесло волной, когда он спустился к морю полюбоваться стихией.

Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 километров в час. Без электричества остались более 400 тысяч местных жителей.

В Крыму объявили режим ЧС «в связи с нарушением жизнедеятельности населения». Сегодняшний день, 27 ноября, сделали выходным.

Циклон уже покинул территорию Крыма и Краснодарского края, и погода постепенно нормализуется.