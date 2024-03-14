Общество 14 марта 2024, 13:13 Дорогу на улице Вавилова в Ростове-на-Дону закончат реконструировать в 2025 году

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В Ростве-на-Дону продолжается реконструкция дороги на улице Вавилова, ее планируют закончить в в 2025 году. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на главу городской администрации Алексея Логвиненко.

Он рассказал, что на участке уже демонтируют здания, а также ведется прокладка временных линий связи и электричества. Кроме того, строят ливневую и бытовую канализации, укладывают земляное покрытие.

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Дорогу будет питать электричеством новая трансформаторная подстанция, строительство которой уже закончили. Также рабочие возвели подпорные стены, которые смогут компенсировать разницу в высотах между местным проездом и основной дороги.

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