Общество 26 января 2023, 17:33 Дорогу к паромной переправе в Ленобласти отремонтируют к лету

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В Ленобласти продолжат ремонт дороги к паромной переправе в поселке Вознесенье. Об этом сообщило АБН.

Обновление участка трассы длиной 15 километров производят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году специалисты уже начали работу в этом месте. Они успели очистить полосу отвода, где были деревья и кусты. А также убрали мусор из кюветов и провели замену водопропускных труб. Весной работы продолжатся. Планируется, что на всей трассе уложат новый асфальт и укрепят обочины.