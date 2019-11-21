Дорогостоящий тест на алкоголизм для водителей оказался неточным

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«Дело в том, что анализ на этот самый фермент (маркер CDT — прим.ред.) не точный, он имеет погрешность до 15%. В приказе Минздрава граница 1,2% взята слишком низкая. В научной литературе минимальный порог для начала каких-то диагностических целей используется цифра 2,2%, а отсечка вообще рекомендуется на уровне 3%. То есть граница, когда наступают последствия, взята слишком низкая <…> При хроническом алкоголизме уровень CDT от 3,9%. При том, что наш Минздрав хроническими алкоголиками считает тех, у кого 1,2%. Почувствуйте разницу!», — заявил Шкуматов.

Он отметил, что CDT зависит от уровня трансферрина, а значит, наличие некоторых заболеваний может приводить к ложной диагностике алкоголизма. Также общественник указал, что уровень фермента у женщин выше, чем у мужчин независимо от употребления алкоголя.

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Еще одним аргументом Шкуматова стало происхождение оборудования и расходников для анализа. Ведь это всего одна французская компания.

«Цена одного анализа — три тысячи рублей. Ежегодно на вот это все водителями будет тратиться почти 20 миллиардов рублей. Все эти деньги уйдут за границу, на поддержку французской экономики», — возмутился координатор «Синих ведерок».