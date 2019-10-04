«Низкий поклон, дорогие и любимые». Подмосковье поблагодарило своих учителей

Областной праздник в честь Дня учителя прошел в Доме правительства Московской области. Педагогов поздравили министр просвещения России Ольга Васильева и министр образования региона Ольга Забралова. Также для учителей прошел праздничный концерт.

Ольга Васильева поздравила всех учителей с праздником и пожелала им благополучия и счастья. Она отметила, что профессия педагога — одна из самых важных, а учитель — это человек, который знакомит ребенка с жизнью.

«Хочу сказать, что школьное образование, среднее профессиональное образование — это то образование, результаты которого могут транслироваться на всю страну, и мы это делаем. Но всего этого не было бы, если бы не было вашего труда. Я много раз говорила, что учитель, врач и священник — это те самые люди, без которых человек не рождается и не умирает. Но для меня так же, как и для вас, учитель является главным, потому что именно он встречает маленького человека, именно он ведет его на протяжении долгих 11 лет. Именно о нем вспоминают ставшие взрослыми наши ученики, именно их пример, их опыт и их нравственные цели и стремления становятся стержнем жизни наших детей», — сказала Ольга Васильева.

Источник фото: телеканал «360»

Министр отметила, что в Подмосковье уделяют огромное внимание сфере образования и это дает свои результаты.

«Образование — это действительно одно из самых важных направлений деятельности области. Область тратит большие средства на развитие образования. И те совершенства и достижения, которые мы увидели, они реальны», — заявила Васильева.

Со словами благодарности к учителям обратилась и Ольга Забралова, министр образования Подмосковья.

«Я очень искренне вас люблю, я искренне хочу поздравить вас с профессиональным праздником от лица губернатора и от своего лица. Хочу сказать вам, что у вас очень благородный и очень тяжелый труд. Низкий вам поклон за то, что вы делаете! И хочу вас еще поздравить с 90-летием Подмосковья», — сказала Забралова.

Источник фото: телеканал «360»

Во время торжественной части Ольга Васильева наградила учителей, чьи ученики стали победителями Всероссийской олимпиады школьников.

Дипломы из рук Ольги Забраловой получили педагоги, которые стали лауреатами премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник» и «лучший учитель начальных классов», «Педагог года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья».