Дорогие или запрещенные. От каких покупок на AliExpress лучше воздержаться
Покупки на AliExpress могут обернуться головной болью, если товар входит в список запрещенных. Также из-за роста курса доллара с начала года некоторые позиции могли подорожать, заявил «Прайму» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
«И сам кризис, и вызванная им временная остановка производства сказались на стоимости товаров. Поэтому, заказывая что-то с заграничных сайтов, стоит рассчитывать свою финансовую нагрузку», — советует эксперт.
Сигал также напомнил, что покупателя очков или ручки со скрытой камерой в России может ждать штраф или иное наказание, вплоть до лишения свободы. Кроме того, таможенники обращают внимание на подделки известных брендов, ножи и другое оружие.
По словам вице-президента «Опоры России», с началом карантина интернет-покупками заинтересовались и россияне старше 65 лет. Они стали покупать книги, бытовую химию, тонометры и массажеры, спорттовары, мини-огороды для размещения на балконе.