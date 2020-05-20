Дорогие или запрещенные. От каких покупок на AliExpress лучше воздержаться

«И сам кризис, и вызванная им временная остановка производства сказались на стоимости товаров. Поэтому, заказывая что-то с заграничных сайтов, стоит рассчитывать свою финансовую нагрузку», — советует эксперт.

Сигал также напомнил, что покупателя очков или ручки со скрытой камерой в России может ждать штраф или иное наказание, вплоть до лишения свободы. Кроме того, таможенники обращают внимание на подделки известных брендов, ножи и другое оружие.

По словам вице-президента «Опоры России», с началом карантина интернет-покупками заинтересовались и россияне старше 65 лет. Они стали покупать книги, бытовую химию, тонометры и массажеры, спорттовары, мини-огороды для размещения на балконе.