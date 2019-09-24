Януковичу объяснили, почему нереально вернуться на Украину

«Мне трудно себе это представить, поскольку он осужден приговором суда на 13 лет за государственную измену. Что может адвокат такого представить или предложить? Задача адвоката — это подать апелляцию, подготовить и подать доказательства. А пока это просто слова», — заявил Ковтун.

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По словам эксперта, непонятно также, куда именно на Украину может вернуться четвертый глава государства. Его нигде не ждут и он никому не нужен.

«Не представляю, куда он может вернуться. Ему закрыта дорога на Донбасс — его там не хотят видеть. Если, конечно, это имелось в виду. Точно также и в Крым. На Украине его ждет тюрьма. Точка. А заявление адвоката — ну, он просто отрабатывает гонорар, хочет заявить о себе. Приговор суда ведь вступил в законную силу», — добавил Ковтун.