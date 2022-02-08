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    08 февраля 2022, 20:37

    Дороги в Салехарде и Лабытнанги отремонтируют

    Полина Гребенщикова

    Дороги в Салехарде и Лабытнанги собираются обновить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Отремонтировать власти планируют более трех километров дорог. Приоритет будет отдаваться удаленным от центра районам.

    «Продолжим работу, в том числе, на участках дорог, ведущих в отдаленные микрорайоны Обской и Геофизики. Здесь пролегают и автобусные маршруты. Благодаря нацпроекту мы получаем комфортные и безопасные для передвижения дороги», — рассказала глава Лабытнанги Марина Трескова.