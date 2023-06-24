Общество 24 июня 2023, 20:43 Дороги в Липецкой области перекопали экскаваторами Оперштаб Липецкой области: автотрассы перекопали для полной остановки проезда техники РИА «Новости»

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Транспортное движение по части региональных дорог приостановили в Липецкой области. На некоторых участках дорожное покрытие намеренно перекопали экскаваторами, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб региона.

«Радикальные меры приняли для полной остановки проезда техники по трассам», — указано в сообщении.

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По данным штаба, областное управление дорог и транспорта разработало план восстановления дорожного полотна. Согласно нему, рабочие выйдут на объекты, как только позволит ситуация.

Жителей Липецкой области призвали серьезно отнестись к сложившейся ситуации и проявить понимание, ведь «безопасность превыше всего». Также население попросили оказывать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой.

Губернатор региона Игорь Артамонов ранее сообщил, что военная техника частной военной компании «Вагнер» начала движение по территории Липецкой области.

Власти Калужской области приняли решение временно ограничить транспортное движение на территориях, которые прилегают к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.