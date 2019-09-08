Дороги, спортивные объекты и новые парки. Как преображается Подмосковье?

Московская область разгоняется сразу по всем направлениям: помимо дорог и развязок строятся оздоровительные комплексы, преображаются парки и набережные. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью программе «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Вместе с корреспондентом глава региона объехал Красногорск. Они осмотрели развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Первая часть уже запущена, через несколько недель ее запустят полностью.

За несколько лет в области построили больше 20 путепроводов, в том числе над железными дорогами. Водителям не надо ждать, пока проедет поезд. Самое ожидаемое событие для жителей области — запуск Московских центральных диаметров. Проект, совместный с Москвой. Уже осенью стартует движение по первой линии — из Лобни до Одинцово.

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«Это пять направлений, которые будут сдаваться практически каждый год. Это большие затраты, но благодаря нашему партнерству с Москвой, тариф на пригородное сообщение будет такой же, как на метро», — отметил Андрей Воробьев.

Также в регионе благоустраиваются парки, площади, скверы и набережные. Появляются новые места отдыха. А по всем вопросам власти советуются с жителями через портал «Добродел». Люди оставляются свои пожелания, а власти воплощают их в жизнь.