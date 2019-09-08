Дороги, спортивные объекты и новые парки. Как преображается Подмосковье?
Вместе с корреспондентом глава региона объехал Красногорск. Они осмотрели развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Первая часть уже запущена, через несколько недель ее запустят полностью.
За несколько лет в области построили больше 20 путепроводов, в том числе над железными дорогами. Водителям не надо ждать, пока проедет поезд. Самое ожидаемое событие для жителей области — запуск Московских центральных диаметров. Проект, совместный с Москвой. Уже осенью стартует движение по первой линии — из Лобни до Одинцово.
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«Это пять направлений, которые будут сдаваться практически каждый год. Это большие затраты, но благодаря нашему партнерству с Москвой, тариф на пригородное сообщение будет такой же, как на метро», — отметил Андрей Воробьев.
Также в регионе благоустраиваются парки, площади, скверы и набережные. Появляются новые места отдыха. А по всем вопросам власти советуются с жителями через портал «Добродел». Люди оставляются свои пожелания, а власти воплощают их в жизнь.
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