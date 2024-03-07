Общество 07 марта 2024, 13:35 Дороги к больницам отремонтируют в Ростовской области

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В Ростове-на-Дону и Ростовской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтруют 12 километров дорожного полотна. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службе правительства региона.

Власти отремонтируют дороги, которые ведут к больницам и другим медицинским учреждениям. Работы начнутся в мае и продолжатся на протяжении семи месяцев. В программу на 2024 год включили Багаевский, Октябрьский район, Батайск и Ростов-на-Дону.

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