Дороги и ЖКХ. С какими вопросами пришли жители Видного в общественную приемную

Жители Московской области задали волнующие их вопросы депутатам в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Видном. Некоторые обращения разбирали сразу не месте.

На прием записалось свыше двадцати человек. Среди них не только рядовые граждане, но и представители общественных организаций Подмосковья.

По словам народных избранников, к встрече с каждым из них они готовятся заранее, а многие проблемы стараются решить сразу в момент обращения, связавшись напрямую с представителями профильных ведомств.

«Это общественная приемная премьер-министра, лидера партии. Сюда приходят не только ко мне, и не столько ко мне или к любому другому моему коллеге. Сюда приходят за справедливостью, к власти со своими обидами, претензиями. То есть приходят, посчитай, прямо к премьер-министру», — сказал Отари Аршба, депутат Госдумы.

Вопросы, с которыми люди приходят в общественную приемную, как правило, связаны с социальной сферой и ЖКХ — это благоустройство территории, дороги, транспорт, а также оформление льгот или документов, необходимых, к примеру, для детского сада.

За последний месяц к депутатам «Единой России» обратилось больше тысячи человек.