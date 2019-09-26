Дороги и тротуары отремонтируют у пяти станций МЦД-2 в Красногорске

В городском округе Красногорск проводятся работы по повышению безопасности дорожного движения. У пяти железнодорожных станций ремонтируют дороги и строят тротуары. Работы проводят в рамках запуска МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

«В Красногорске ремонтные работы ведутся у пяти железнодорожных станций: Красногорская, Павшино, Опалиха, Аникеевка и Нахабино. К запуску МЦД-2 будет отремонтировано две пристанционные площади, два тротуара и две дороги», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что все необходимые работы закончат к запуску МЦД-2.

Министр также добавил, что всего в Подмосковье дорожную инфраструктуру обновят около 16 железнодорожных станций. На эти цели выделено более 570 миллионов рублей.

«В рамках благоустройства территорий проведут ремонт прилегающих дорог, устройство тротуаров, обустроят площадки для общественного транспорта и заменят автобусные павильоны. В настоящее время работы ведутся на 16 объектах, на 18 уже завершены», — заключил Гержик.

Сейчас ремонт идет на пристанционных площадях у станций Красногорская и Павшино, у станции Опалиха обновляют тротуар.

Около станции Нахабино построили тротуар на дороге «ММК — Павловская Слобода — Нахабино», после этого дорожные службы занялись устройством пешеходного перехода на данном участке.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

У станции на улице Институтская установят дорожные знаки. А рядом со станцией Аникеевка отремонтируют асфальтобетонное покрытие и обустроят тротуар.

Для комфорта пассажиров около станций установят уличное освещение, лавочки и урны. Также для удобства установят ограничительные столбики, пешеходные ограждения и навигационные указатели.

Московские центральные диаметры — это масштабный проект, по сути, новое наземное метро. МЦД свяжет Подмосковье со столицей. В 2019 году откроют два первых направления: МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска — это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.