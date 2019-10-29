Дороги, дворы и освещение вошли в топ обращений пользователей «Добродела» на этой неделе

Итоги работы портала «Добродел» с 22 по 29 октября подвели в Московской области. По-прежнему самыми популярными обращениями пользователей остаются состояние дворов, мусор и дороги. Именно на эти темы приходится более 70% жалоб жителей региона.

За предыдущую неделю количество зарегистрированных пользователей «Добродела» составило порядка 16 тысяч человек, а общее число за время работы портала превысило 1,5 миллиона. Как отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар, за неделю было получено 14 тысяч жалоб.

Лидерами по обращению жителей региона, по словам министра, являются городские округа Раменский, Богородский, Красногорск, Наро-Фоминск, Серпухов, Долгопрудный, а также Кашира и Зарайск. Больше всего пользователей «Добродела» волнуют состояние дворовых территорий, уборка мусора и дороги, в частности их слабое освещение и дорожные ямы.

По вопросу уборки дворовых территорий, которая занимает первое место среди жалоб жителей, лидируют городские округа Красногорск, Одинцовский, Серпухов и Павловский Посад. А сокращение жалоб наблюдается в городском округе Балашиха.

На тему мусора было получено 374 сообщения. Уборка мусора больше всего волнует жителей Красногорска, Одинцовского и Пушкинского городских округов, Наро-Фоминска, Шатуры и Каширы.

С наступлением осенне-зимнего периода вопрос о состоянии дорог встает наиболее остро. Световой день уменьшается, а значит, все больше пешеходов и автолюбителей волнует качество освещения дорог. На прошлой неделе было получено 931 обращение на тему состояния дорожного полотна, в том числе о наличии ям или недостаточном освещении. Лидерами по этому вопросу стали Балашиха, Лосино-Петровский Пушкинский городские округа.

С первого дня работы на портале зарегистрировались более 1,4 миллиона пользователей. Мобильное приложение установили почти 462 тысячи жителей Подмосковья. Всего за существование «Добродела» было решено 1,18 миллиона проблем.