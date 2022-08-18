Дороги частично перекроют в шести районах Петербурга с 20 августа

Движение ограничат в шести районах Санкт-Петербурга в связи с ремонтными работами. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу государственной административно-технической инспекции города.

С 20 августа по 15 октября будет закрыт проезд на улице Солдата Корзуна. Дорожное покрытие починят на участке от проспекта Маршала Жукова до улицы Козлова.

Улицу Победы в Колпинском районе закроют от Петрозаводского шоссе до Корчминской улицы с 20 августа по 24 октября. Там планируется реконструкция инженерных сетей.

В Московском районе отремонтируют асфальт на Пулковском шоссе от Петербургского до Волхонского шоссе. Работы продлятся с 20 августа по 12 сентября.

В Приморском районе с 20 по 29 августа закроют набережную Черной речки от Красногвардейского до Вазаского переулка в связи с ремонтом водопровода.

Починка дорожного покрытия запланирована и в Пушкинском районе с 20 августа по 12 сентября. Там будет перекрыто движение по Киевскому шоссе от Красносельского шоссе до административной границы Пушкина.

С 20 августа по 15 октября будет ограничен проезд на набережной Мойки от Круглого переулка до Мошкова. Там реконструируют стену набережной.