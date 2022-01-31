Спрос на жилье в России может упасть из-за подорожания ипотеки. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Андрей Колганов.

В СМИ появилась информация о том, что ипотечная ставка может существенно подняться в ближайшие полгода. Для многих это станет причиной отказаться от идеи брать жилье в ипотеку.

«Переход на эскроу-счета замедлит динамику, и заработают только фундаментальные факторы роста цен: себестоимость строительства, цены на ипотеку и так далее. То, что ипотека дорожает, скорее, окажет замедляющее влияние на стоимость [жилой недвижимости], так как уменьшится спрос — не все смогут брать кредиты по возросшим ставкам», — отметил экономист.

Он уверен, что это сократит рынок жилья и предпосылки для роста цен будут отсутствовать.