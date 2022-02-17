Дорога к землям Дальневосточных гектаров появится на Камчатке

400 участков земли Дальневосточных гектаров станут доступными, благодаря новым дорогам. Об этом сообщил телеканал ОТР со ссылкой на главу региона Владимира Солодова.

Строительство дорог будет оплачено из федерального бюджета. Губернатор рассказал, что 140 пользователей участков сделали их своей собственностью.

По программе «Дальневосточный гектар» россияне имеют право получить бесплатный участок земли размером до одного гектара на Дальнем Востоке. Она действует с 2016 года.