Общество 10 марта 2023, 07:30 Дополнительный список национализации имущества украинских олигархов подготовят в Крыму Глава Крыма Аксенов: в марте появится допсписок национализации имущества олигархов Украины piqsels

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Дополнительный список национализации имущества украинских олигархов в Крыму подготовят уже к концу марта. Об этом РИА «Новости» рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«Там более 500 объектов. Идет тщательная проверка, чтобы под процесс не попали добросовестные граждане России либо граждане Украины, не занимающие агрессивной позиции по отношению к России в публичном поле», — пояснил он.

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Решение о включении в список принимает состав антитеррористической комиссии, куда входят, в частности, правоохранители. Такие шаги детально обсуждаются.

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Аксенов констатировал, что враги России на территории Крыма зарабатывать не будут, «без вариантов». Он пообещал в любом случае найти способ сделать так, чтобы они работали в другом государстве, «там, где им нравится».

«Этот процесс мы завершим, в течение двух недель списки актуализируются, и в конце марта будет объявлен дополнительный список по национализации», — подытожил глава региона.

Парламент Крыма ранее национализировал имущество некоторых украинских олигархов, связанных с киевским режимом и позволяющих себе недружественные действия по отношению к России. В список попали Арсений Яценюк, Ринат Ахметов, Нестор Шуфрич и другие. Средства от продажи имущества направят на нужды участников СВО.