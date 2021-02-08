Дополнительными видеокамерами оснастили улицу Рубинштейна в Петербурге

«В 2020 году у нас проходил ряд встреч с жителями и рестораторами улицы Рубинштейна. Создана инициативная группа рестораторов, заинтересованная в соблюдении общественного порядка и благоустройстве улицы», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что дополнительная система видеонаблюдения внедрена в целях безопасности жителей улицы и ее гостей. Также это позволит решить проблему запаркованности.