Дополнительный выходной для волонтеров предложили сделать в Госдуме

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил установить дополнительный выходной для людей, занимающихся волонтерством. По словам политика, такая инициатива может привлечь сотни новых россиян, написал «ФедералПресс».

«Было бы здорово, если появится дополнительный выходной за волонтерство. Это инструмент, который привлечет сотни тысяч новых людей в волонтерское движение», — отметил он.

Многие работающие россияне просто не имеют возможности присоединиться к волонтерским движениям, поскольку не располагают лишним временем. Благодаря введению выходного люди смогут попробовать себя в чем-то новом, при этом страна останется лишь в выигрыше, добавил Метелев.

По словам члена центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, принимая такие решения, нужно быть острожными. Многие люди захотят стать волонтерами не с благородной целью, а чтобы не идти на работу.