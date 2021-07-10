Дополнительный выходной в июле введут в ряде регионов России

Встреча исламского праздника Курбан-байрам станет выходным днем для нескольких регионов России. Как сообщило издание ToDay News Ufa, в этом году встреча окончания хаджа придется на 20 июля.

В Башкирии власти объявили, что продолжительность рабочего дня 19 июля сократят на один час. Введение дополнительного выходного дня в сроки отпусков включаться не будет.

Празднование Курбан-байрама станет выходным днем в Татарстане, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Крыму.

Курбан-байрам праздник окончания хаджа — паломничества в Мекку. Его отмечают через 70 дней после встречи Ураза-байрама. Ночь накануне праздника проводят в молитвах. Утром мусульмане идут в красивой одежде в мечеть для намаза. После праздничного богослужения наступает время жертвоприношения. Использовать для этого разрешается только овец, коз, коров или верблюдов.

История праздника связана с историей пророка Ибрахима. Во сне он увидел ангела, который передал ему просьбу Аллаха, чтобы святой принес в жертву старшего сына Исмаила. Когда он занес нож над ребенком, то вместо него увидел барашка. Считается, что Всевышний проверял силу веры своего пророка. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима мусульмане совершают заклание жертвенного животного.