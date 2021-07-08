Дополнительный выходной появится у жителей Башкирии в июле

В июле жители Башкирии получат еще один выходной. Ежегодный исламский праздник Курбан-байрам вновь отметят 20 июля. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

В мэрии Уфы пояснили, что продолжительность рабочего дня в понедельник, 19 июля, сократится на один час. При этом нерабочий праздничный день Курбан-байрам для тех, кто в отпуске, в число календарных дней включаться не будет.

Исламский праздник Курбан-байрам был объявлен выходным не только в Башкирии. Этот день также является нерабочим в Татарстане, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Адыгеее и на полуострове Крым.