Общество 05 декабря 2023, 10:28 Дополнительный сезон экскурсий по фабрикам и заводам Москвы стартует 11 декабря пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве началась регистрация на дополнительные экскурсии по 14 фабрикам и заводам города в рамках проекта «Открой#Моспром», которые пройдут в период с 11 по 22 декабря. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Зарегистрироваться на экскурсии можно в мини-приложении «ВКонтакте» «Открытая промышленность». Для этого нужно будет пройти специальные задания. Самые активные участники могут получить брендированные призы. Среди них — умные колонки, пауэрбанки, термосы, шопперы, книги о промышленности столицы и многое другое.

«В этом году очные экскурсии проходили каждый месяц в честь юбилейного года проекта. Итоговую серию провели в ноябре, тогда мы организовали более 180 экскурсий, которые посетили свыше 4,5 тысячи человек», — отметил Овчинский.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

При этом, по его словам, спрос аудитории не становится меньше, промпредприятия столицы хотят посетить все больше участников. На фоне этого и приняли решение провести дополнительные 36 туров по 14 фабрикам и заводам города.

«Участники в декабре в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции», — добавил руководитель Департамента.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На экскурсиях можно будет узнать о процессе изготовления ювелирных украшений на фабрике «Эстет», а на предприятии «Научные Развлечения» — об инновационных обучающих наборах.

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