Общество 24 апреля 2023, 11:27 Дополнительный налог для иноагентов предложили ввести в Госдуме Депутат Федоров: надо рассмотреть дополнительный налог в размере 5% для иноагентов

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В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот. С таким обращением к главе Минфина Антону Силуанову обратился депутат Госдумы Евгений Федоров, написал RT.

По его словам, иностранные агенты имеют в системе налогообложения те же условия, что и другие компании либо граждане. То есть, на его взгляд, они не обременены дополнительными сборами.

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Он предложил рассмотреть вопрос о введении дополнительного сбора в размере 5%.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога <…> с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот», — сказал в своем обращении депутат.