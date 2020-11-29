Пенсионный фонд России не будет в 2021 году проверять пенсионеров на наличие дополнительных доходов. Работа продолжится в обычном режиме, заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.

«Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с [главой ПФР Максимом] Топилиным, и с [замглавы Минтруда Андреем] Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — привел слова депутата ТАСС.

Исаев добавил, что в 2021 году ПФР будет продолжать работать в привычном режиме. По его словам, появившаяся в СМИ информация о проверках является более чем странной. Депутат отметил, что подобные новости, естественно, вызвали обеспокоенность и удивление. Более того, сейчас депутаты и Минтруд работают над тем, чтобы проверок пенсионеров становилось меньше.

«В частности, мы сейчас работаем над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения соответствующей ситуации со стороны граждан, а автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы», — рассказал Исаев.

О планах проверить пенсионеров ранее сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она заявила, что россиян начнут проверять на предмет дополнительных доходов в 2021 году.