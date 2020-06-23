Дополнительные выплаты врачам продлят на июль и август

Президент России Владимир Путин поручил продлить дополнительные выплаты врачам на июль и август. Платить налог за эту доплату будет не нужно.

Во время обращения к россиянам Владимир Путин сказал, что медики получат дополнительные выплаты до конца лета — в июле и августе. Указанная группа сотрудников также получит повышенные отпускные вне зависимости от того, когда у них назначен законный отдых.

Кроме того, социальные работники будут получать дополнительные деньги в течение следующих двух месяцев — то есть до 15 сентября.

Путин в эфире также оценил меры, которые приняли в России в связи с пандемией коронавируса. Президент отметил, что объявление о нерабочих днях было своевременным и позволило сохранить много жизней.

Обращение коснулось не только истории с коронавирусной инфекцией, но и обычной жизни россиян. Путин предложил изменить налоговую ставку на доходы людей, зарабатывающих больше пяти миллионов рублей в год. Если сейчас она равна 13%, то повысить ее хотят до 15%. Дополнительные средства, полученные с налогов, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, закупку лекарств и высокотехнологичные операции. Повышенная ставка, по мнению президента, привлечет 60 миллиардов рублей.