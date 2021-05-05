Дополнительные средства выделят на Большой Ставропольский канал

Российское правительство выделит дополнительные деньги на строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Портал News.ru уточнил, что 220 миллионов рублей будет направлено на завершение работ на 58-километровом магистральном канале. Планируется, что сооружение введут в эксплуатацию в 2023 году. По данным издания, глава правительства Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о выделении допсредств.