Дополнительные средства выделили из бюджета на образовательные учреждения в Воронеже

В Воронеже решили направить дополнительные бюджетные средства в образовательные учреждения города. Такое решение было принято после проверки готовности школ и детских садов к приему детей. Об этом написал сайт Infox.

На школы, интернаты и детские сады дополнительно выделили 134 миллиона рублей. Деньги получили не только городские учреждения, но и учреждения в сельской местности. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, за эти деньги будут произведен ремонт, а также установлено необходимо оборудование.

В образовательных учреждениях заменят мебель, оборудование пищеблоков и прачечных. Также особое внимание будет уделено системе видеонаблюдения, закупке спортинвентаря и учебных пособий. Кроме того, за эти деньги будет благоустроены прилегающие территории.