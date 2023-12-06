Общество 06 декабря 2023, 14:38 Дополнительные пункты обогрева для бездомных открыли в Москве с приходом холодов Ракова: дополнительные пункты обогрева для бездомных заработали в Москве Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

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Число пунктов обогрева для бездомных людей увеличили в столице с наступлением холода — теперь в городе их 14, рассчитанных приблизительно на 700 мест. Об этом сообщила заместитель мэры Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В период серьезных морозов нам особенно важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице. Мы просим москвичей и гостей города быть особенно внимательными и при необходимости звонить в „Социальный патруль“», — подчеркнула она.

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Ракова уточнила, что точки социальной помощи расположены на привокзальных территориях и недалеко от отделений центра социальной адаптации. Так, вспомогательные пункты открыли возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Они работают с 20:00 до 08:00.

Помимо этого, передвижные пункты обогрева в автобусах доступны круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. Там выдают теплую одежду и горячий чай.

В нескольких округах столицы ежедневно оказывают помощь бездомным в отделениях Центра социальной адаптации имени Глинки. Вдобавок на улице Николоямская работает пункт обогрева «Ангар спасения» от православной службы помощи «Милосердие».

Горожане могут сами вызвать службу мобильных бригад «Социальный патруль» для бездомного. Для этого нужно позвонить по телефонам: (499) 357-09-29, +7-903-720-15-08 или в единую службу помощи

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