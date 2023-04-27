Общество 27 апреля 2023, 13:26 Дополнительные пункты досмотра установят на автоподходах к Крымскому мосту

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На автоподходах к Крымскому мосту появятся дополнительные досмотровые пункты. Пропускная способность увеличится до 15 тысяч машин в сутки, написал сайт «Крым 24».

Транспортный поток будет разделен на три категории: пассажирские автобусы, легковые автомобили с крупным багажом и машины с ручной кладью. Путешественникам рекомендуют компактно упаковывать вещи в один чемодан или же ехать налегке. Таким образом досмотр займет не дольше 15 минут.

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Издание отмечает, что со стороны Краснодарского края появятся 24 новых пункта досмотра. Специалистам осталось лишь подключить оборудование.