Общество 05 апреля 2023, 11:26 Дополнительные поезда запустит РЖД для перевозки пассажиров летом

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Около 1,5 тысячи дополнительных поездов запустит РЖД для перевозки российских туристов летом 2023 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в направлении курортов Краснодарского края и Северного Кавказа россиянам предложат 13,5 миллиона мест, такое количество на четверть превышает численные показатели прошлого года.

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Пегов отметил, что большая часть дополнительных поездов будет курсировать в сообщении с югом страны.