Общество 04 сентября 2023, 09:19 Дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных семей предложили ввести в России Депутат ГД Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных Freepik

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести четыре дополнительных выходных дня в месяц для многодетных родителей. При этом выходные должны быть оплачиваемыми. Копия письма парламентария к министру труда и соцзащиты Антону Котякову поступила в распоряжение RT.

Лантратова напомнила, что трудовое законодательство предусматривает возможность взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц для одного из родителей ребенка-инвалида. По ее мнению, значимость этой нормы несомненна, однако в таком же поощрении нуждаются и родители в многодетной семье. Они смогли бы использовать свободные от работы дни на обустройство быта семьи, воспитание детей и совместный досуг.

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«В связи с этим мной готовятся изменения к законодательству, предусматривающие предоставление многодетным родителям права на дополнительные оплачиваемые выходные», — говорится в письме.

Предполагается, что норма будет распространяться на работников, воспитывающих троих и более детей младше 18 лет. Депутат попросила министра оценить целесообразность ее инициативы.