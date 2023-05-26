26 мая 2023, 20:44
Дополнительные меры соцгарантий участникам СВО обсудили на заседании Совбеза
Путин обсудил на совещании Совбеза дополнительные гарантии участникам СВО
Президент России Владимир Путин обсудил на заседании Совбеза дополнительные социальные гарантии участникам СВО. Трансляцию заседания вели на сайте Кремля.
«Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал глава государства, открывая совещание.
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После этого он передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
В совещании также приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев и другие.
На днях Путину направили четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников СВО. В нем предложено установить единый стандарт помощи тем, кто принимает участие в спецоперации.
В разработанный паспорт участников СВО внесут информацию о семье, а также план реализации мер поддержки родственникам бойцов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что дети живущих в регионе участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях. Около трех тысяч несовершеннолетних отправят в детский лагерь «Литвиново».
Владимир Путин
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