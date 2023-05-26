Общество 26 мая 2023, 20:44 Дополнительные меры соцгарантий участникам СВО обсудили на заседании Совбеза Путин обсудил на совещании Совбеза дополнительные гарантии участникам СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудил на заседании Совбеза дополнительные социальные гарантии участникам СВО. Трансляцию заседания вели на сайте Кремля.

«Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал глава государства, открывая совещание.

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После этого он передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В совещании также приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев и другие.

На днях Путину направили четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников СВО. В нем предложено установить единый стандарт помощи тем, кто принимает участие в спецоперации.

В разработанный паспорт участников СВО внесут информацию о семье, а также план реализации мер поддержки родственникам бойцов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что дети живущих в регионе участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях. Около трех тысяч несовершеннолетних отправят в детский лагерь «Литвиново».