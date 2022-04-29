Дополнительные меры профилактики холеры ввели в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер профилактики холеры в России. Они принимались с целью не допустить ввоз инфекции в страну и дальнейшее ее распространение. Об этом написало ИА НСН.

Документ подразумевает усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведение тренировок с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания.

Ведомство поставило задачу руководителям территориальных органов оценить готовность госпитальной и лабораторной базы, а также организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников до 1 июня.