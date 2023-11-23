Общество 23 ноября 2023, 11:09 Дополнительные меры поддержки промышленности утвердили в Москве Мэр Москвы Собянин утвердил дополнительные меры поддержки промышленности Сайт мэра и правительства Москвы

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Правительство Москвы установило параметры, по которым производственные предприятия (за исключением табачных компаний) можно относить к категории промышленных технопарков. Такие комплексы будут получать дополнительные льготы. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Комплексы, претендующие на получение статуса промышленного технопарка, будут обязаны соответствовать целому ряду критериев. Например, минимум 70% площади необходимо использовать для ведения деятельности, связанной с обрабатывающей промышленностью. Капиталовложения в расширение и обновление производственных мощностей за последние пять лет должны составлять не меньше 57,4 миллиона рублей на гектар площади. Кроме того, средняя заработная плата сотрудников технопарка должна быть не ниже средней по рынку.

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Сейчас этим требованиям в столице потенциально соответствует пять промышленных комплексов.

Фирмам, получившим статус промышленного технопарка, предоставят ряд налоговых послаблений. Так, для них снизят ставки налога на прибыль с 17% до 13,5%. Им также уменьшат налог на землю до 0,7% от расчетной стоимости, а плату за аренду земельных участков установят в размере 0,01% от кадастровой оценки. Кроме того, технопарки смогут не платить налог на имущество предприятий.

Ранее Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 и плановый период 2025–2026 годов.