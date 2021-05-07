Дополнительные меры по стабилизации цен на топливо приняли в России

Правительство приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Теперь нефтяники должны продавать бензин независимым сетям автозаправочных станций на бирже по рыночным ценам для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Правительство расширило базисы поставок топлива с биржевых торгов, включив в них нефтеперерабатывающие заводы с вывозом бензина автотранспортом.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что новый механизм ценообразования не направлен на снижение стоимости бензина. Наоборот, в 2021 году стоит ожидать роста цены топлива на 5%.

С 1 мая в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Нефтяным компаниям компенсируют большую часть убытков от поставок на внутренний рынок. Индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей.