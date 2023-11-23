Общество 23 ноября 2023, 16:17 Дополнительные КПП поставили в Мурманской области из-за наплыва иностранцев Губернатор Чибис сообщил об установке дополнительных КПП в Мурманской области Keystone Press Agency

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По решению регионального оперштаба в Мурманской области установили дополнительные контрольно-пропускные пункты — они появились как на въезде в область, так и на ее территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Правоохранительные органы вместе с пограничниками детально и щепетильно проверяют все документы у приезжающих к нам иностранных граждан, проверяют легальность их нахождения в России. Мы видим, что установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально, разворачивать машины и уезжать», — подчеркнул он.

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Чибис также напомнил, что со вчерашней ночи в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Главная задача сейчас, по его словам, обеспечить безопасность жителей региона.

«Вчера уже был случай попытки незаконного прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она была естественно пресечена. И наша задача — принять все меры для обеспечения правопорядка», — указал он.

Действия Финляндии, закрывшей пропускные пункты, Чибис назвал недружественными и провокационными. Вместе с тем обстановка, по его оценке, контролируемая, а правоохранители работают четко и слаженно

«На приграничных территориях — в Кандалакшском районе — у нас есть скопление беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам, чтобы транзитом попасть в Финляндию», — добавил Чибис.

Он также обратил внимание, что перед тем, как финны закрыли все КПП, кроме одного, в Мурманской области, аналогичные меры приняли в Карелии.

«И, конечно, к нам увеличился поток беженцев. Естественно, мы не можем их оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания, все меры были приняты с точки зрения их безопасности, в том числе безопасности здоровья. Тем не менее, высокое скопление и увеличение динамики пребывающих к нам иностранных граждан простимулировало принятие дополнительных решений», — заключил губернатор.