Дополнительные карантинные меры ввели в Челябинской области из-за коронавируса

С 26 марта в Челябинской области будут действовать дополнительные ограничения. Региональные власти решили усилить карантин из-за угрозы распространения коронавируса. В том числе закроют школы.

Челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал, что именно изменится для местных жителей. Его слова привел «Интерфакс».

«С 26 марта до особого распоряжения приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования», — подчеркнул Текслер.

Он добавил, что не будут работать ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Временно закроют досуговые заведения, а в ресторанах, барах и кафе запретят курить кальяны.

На период карантина отменят выездные регистрации бракосочетаний. ЗАГСы продолжат принимать молодоженов, но присутствовать на церемонии заключения брака смогут не более 10 человек.

Для людей старше 65 лет тоже введен карантин. Одиноким пенсионерам обещают бесплатно доставлять продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Им помогут оплатить услуги ЖКХ и в целом окажут поддержку.

В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. По еще трем случаям врачи ждали подтверждения. Накануне стало известно, что медики не могут связаться с тремя членами семьи, глава которой вернулся из Италии.