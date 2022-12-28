Общество 28 декабря 2022, 18:49 Дополнительные IT-специальности могут включить в список на отсрочку от призыва Минцифры: список на отсрочку от призыва могут пополнить дополнительные IT-специальности freepik

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Минцифры проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от срочной службы в армии. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на вебинаре, подводя итоги года. Министерство ведет трансляцию выступления.

По словам Шадаева, пока в списке 75 специальностей.

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«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть ряд технических специальностей, по которым надо ставить вопрос об их дополнительном включении в постановление правительства», — пояснил министр.

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Он добавил, что Минцифры этим займется.

В ноябре ведомство рассказывало о большом количестве запросов от IT-компаний на предоставление отсрочки сотрудникам. К 10 ноября правом на отсрочку воспользовались около пяти тысяч специалистов. Форма подачи заявок на отсрочку для сотрудников IT-сферы работала на Госусоугах, но с середины ноября ее решили закрыть.

Еще в октябре Минцифры предлагало дать отсрочку и преподавателям информатики в школах и вузах.