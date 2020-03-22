Дополнительные инфекционные боксы построят в регионах России

Инфекционные боксы появятся в некоторых регионах России. Дополнительные учреждения помогут своевременно оказывать помощь подхватившим коронавирус пациентам.

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По последним данным, в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, в больницах наблюдается большое количество пациентов с подозрением на инфекцию. На 20 марта в медучреждениях находились 52 747 человек. Всего с начала пандемии российские врачи проверили более 104 тысяч жителей.

Первые случаи инфицирования были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре 2019 года. Почти за три месяца COVID-19 нашли у 313 тысяч людей по всему миру. От коронавируса скончались более 13,2 тысячи пациентов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии, после чего государства начали закрывать границы и принимать активные меры против распространения заболевания.