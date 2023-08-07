Общество 07 августа 2023, 14:50 Дополнительные электрички запустят в Москве в дни форума «Армия–2023» Дополнительные электрички запустят на Белорусском направлении в дни форума «Армия–2023» РИА «Новости»

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Дополнительные рейсы пригородных поездов «Ласточка» запустят на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 15 по 20 августа. Об этом сообщило в Telegram-канале ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Количество рейсов увеличат из-за проведения форума «Армия–2023». Они будут ходить ежедневно между Москвой и парком «Патриот» с остановкой на станции Кубинка.

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Отправление поездов будет осуществляться с Белорусского вокзала Москвы в 07:54 и 12:54, прибытие в парк «Патриот» в 09:51 и 14:55. В свою очередь, отправление по обратному направлению ожидается в 10:11 и 17:21, а прибытие — в 12:06 и 19:28, уточнили в организации.

Ранее столичный дептранс сообщил об изменениях в расписании поездов 5-7 августа на двух направлениях МЦД-1.