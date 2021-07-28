Дополнительные электрички пустят в Екатеринбурге

Количество электричек до аэропорта Кольцово увеличится в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Такое решение принято из-за ремонта моста по дороге, в результате которого образовывались пробки и местные жители опаздывали на самолет. А теперь в связи с летним сезоном выросло и количество рейсов в аэропорту.

«По инициативе Уральской транспортной прокуратуры, со 2 августа 2021 года Свердловская пригородная компания запустит дополнительные ежедневные рейсы электричек в аэропорт», — рассказали в пресс-службе.